Запад делает ставку на террористические методы, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Запад делает ставку на террористические методы борьбы с народом России.
- Он провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Запад делает ставку на террористические методы борьбы с народом России в отсутствие успехов на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить", - сказал глава государства.