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Запад делает ставку на террористические методы, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2026
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14:11 27.07.2026 (обновлено: 14:12 27.07.2026)
Запад делает ставку на террористические методы, заявил Путин

Путин: Запад делает ставку на террористические методы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва
Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Запад делает ставку на террористические методы борьбы с народом России.
  • Он провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Запад делает ставку на террористические методы борьбы с народом России в отсутствие успехов на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить", - сказал глава государства.
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