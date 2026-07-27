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Ученые предупредили, что протеиновые коктейли могут вызвать зависимость - РИА Новости, 27.07.2026
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14:30 27.07.2026
Ученые предупредили, что протеиновые коктейли могут вызвать зависимость

Газета.Ru: замена еды протеиновыми коктейлями грозит зависимостью от них

© ФотоДевушка делает протеиновый коктейль
Девушка делает протеиновый коктейль - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото
Девушка делает протеиновый коктейль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замена полноценного приема пищи протеиновыми коктейлями может привести к психологической зависимости и нарушениям обмена веществ, предупредили в Новгородском университете (НовГУ).
  • Увлечение спортивными добавками может привести к увеличению их дозы для достижения привычного эффекта, отмечают ученые.
  • В подготовительный период рацион спортсмена должен быть сбалансирован, а углеводы должны составлять 55–65% калорийности, при этом важно придерживаться персонализированного подхода и исключить бесконтрольный прием биодобавок.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Замена полноценного приема пищи протеиновыми коктейлями может привести к психологической зависимости и нарушениям обмена веществ, предупредили в Новгородском университете (НовГУ).
"Замена полноценного приема пищи протеиновым коктейлем не только снижает питательную ценность рациона, но и формирует психологическую зависимость от "быстрых" способов восполнения энергии", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на специалистов НовГУ.
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По словам ученых, увлечение спортивными добавками может привести к тому, что организм привыкает, и для достижения привычного эффекта человек начинает увеличивать дозу самих добавок. Они отметили, что БАДы должны быть лишь вспомогательным инструментом, а не заменой еды.
По мнению авторов, в подготовительный период рацион спортсмена должен быть сбалансирован, а углеводы должны составлять 55–65% калорийности. При этом кратность приема пищи возрастает до пяти-шести раз в день, а экстремальная углеводная загрузка должна идти за счет сложных крахмалов - фруктоза в это время противопоказана, отмечают биологи.
Специалисты настаивают на персонализированном подходе и исключают бесконтрольный прием биодобавок.
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