Краткий пересказ от РИА ИИ Замена полноценного приема пищи протеиновыми коктейлями может привести к психологической зависимости и нарушениям обмена веществ, предупредили в Новгородском университете (НовГУ).

Увлечение спортивными добавками может привести к увеличению их дозы для достижения привычного эффекта, отмечают ученые.

В подготовительный период рацион спортсмена должен быть сбалансирован, а углеводы должны составлять 55–65% калорийности, при этом важно придерживаться персонализированного подхода и исключить бесконтрольный прием биодобавок.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Замена полноценного приема пищи протеиновыми коктейлями может привести к психологической зависимости и нарушениям обмена веществ, предупредили в Новгородском университете (НовГУ).

"Замена полноценного приема пищи протеиновым коктейлем не только снижает питательную ценность рациона, но и формирует психологическую зависимость от "быстрых" способов восполнения энергии", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на специалистов НовГУ.

По словам ученых, увлечение спортивными добавками может привести к тому, что организм привыкает, и для достижения привычного эффекта человек начинает увеличивать дозу самих добавок. Они отметили, что БАДы должны быть лишь вспомогательным инструментом, а не заменой еды.

По мнению авторов, в подготовительный период рацион спортсмена должен быть сбалансирован, а углеводы должны составлять 55–65% калорийности. При этом кратность приема пищи возрастает до пяти-шести раз в день, а экстремальная углеводная загрузка должна идти за счет сложных крахмалов - фруктоза в это время противопоказана, отмечают биологи.