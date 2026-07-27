В Паттайе пропали двое молодых россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое молодых россиян, брат и сестра, пропали при подозрительных обстоятельствах в Паттайе 26 июля.

Личные вещи пропавших остались дома, что позволяет предположить, что они не планировали дальнюю поездку.

БАНГКОК, 27 июл – РИА Новости. Двое молодых россиян, брат и сестра, пропали рано утром 26 июля при подозрительных обстоятельствах в Паттайе, сообщила РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер российской волонтерской группы в Таиланде, разыскивающей пропавших.

"Роман, 17 лет, и Диана, 22 года, брат и сестра из семьи, которая уже восемь лет живет в Паттайе , в 04.00 (00.00 мск) сели на мотоцикл и куда-то поехали. Примерно через 20 минут на телефон их матери пришло СМС-сообщение от Дианы с одним словом – "Urgent!" (срочно, чрезвычайно)", – рассказала агентству волонтер.

После этого пропавшие больше не выходили на связь, добавила Шерстобоева.

По словам волонтера, мать обратилась в полицию Паттайи. Правоохранители сразу установили, что Диану и Романа засекла камера видеонаблюдения, расположенная в 300 метрах от дома. Записи показали, что молодые люди выехали из поселка, в котором проживают, на шоссе.

"Личные вещи ребят остались дома: сумка, кошелек, деньги, документы. Поэтому в поисках мы исходим из того, что Роман и Диана не планировали какую-то дальнюю поездку", – сказала Шерстобоева.