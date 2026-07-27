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В Приморье спасли женщину с аллергическим шоком от приема БАДов - РИА Новости, 27.07.2026
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08:40 27.07.2026
В Приморье спасли женщину с аллергическим шоком от приема БАДов

В Приморье спасли женщину с аллергическим шоком от приема БАДов после голодовки

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина из Приморья попала в реанимацию в тяжелом состоянии после голодовки и приема биологически активной добавки.
  • Врачи Находкинской городской больницы стабилизировали состояние пациентки, купировав острый приступ и нормализовав работу почек.
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Врачи из Приморья спасли женщину с аллергическим шоком от приема биологически активной добавки после голодовки длиной в несколько дней, сообщает пресс-служба Находкинской городской больницы.
Пациентка попала в реанимацию больницы города Находка Приморского края в тяжелом состоянии – с низким давлением, сыпью по всему телу и отеком лица. Также женщина жаловалась на резкую слабость и удушье. По данным медиков, пациентка решила "подлечить печень" и на несколько дней полностью отказалась от пищи и воды, а затем приняла популярную биологически активную добавку.
"В отделении реанимации пациентке купировали острый приступ, провели противошоковые мероприятия и нормализовали работу почек", – сообщили в Находкинской городской больнице.
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