В Приморье спасли женщину с аллергическим шоком от приема БАДов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина из Приморья попала в реанимацию в тяжелом состоянии после голодовки и приема биологически активной добавки.
- Врачи Находкинской городской больницы стабилизировали состояние пациентки, купировав острый приступ и нормализовав работу почек.
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Врачи из Приморья спасли женщину с аллергическим шоком от приема биологически активной добавки после голодовки длиной в несколько дней, сообщает пресс-служба Находкинской городской больницы.
Пациентка попала в реанимацию больницы города Находка Приморского края в тяжелом состоянии – с низким давлением, сыпью по всему телу и отеком лица. Также женщина жаловалась на резкую слабость и удушье. По данным медиков, пациентка решила "подлечить печень" и на несколько дней полностью отказалась от пищи и воды, а затем приняла популярную биологически активную добавку.
"В отделении реанимации пациентке купировали острый приступ, провели противошоковые мероприятия и нормализовали работу почек", – сообщили в Находкинской городской больнице.