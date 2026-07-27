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Суд вынес приговор по делу об убийстве аниматоров на Кубани - РИА Новости, 27.07.2026
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17:42 27.07.2026 (обновлено: 18:18 27.07.2026)
Суд вынес приговор по делу об убийстве аниматоров на Кубани

Суд назначил пожизненное лишение свободы зачинщику убийства аниматоров на Кубани

© РИА НовостиОбвиняемые в убийстве аниматоров на Кубани в Краснодарском краевом суде
Обвиняемые в убийстве аниматоров на Кубани в Краснодарском краевом суде - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости
Обвиняемые в убийстве аниматоров на Кубани в Краснодарском краевом суде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Демьян Кеворкьян, организатор убийства сотрудников ивент-агентства, приговорен к пожизненному лишению свободы.
  • Анатолий Двойников получил 25 лет лишения свободы, Арам Татосян — 23 года.
  • Суд взыскал с осужденных компенсацию морального вреда и материального ущерба в размере 28 788 678,82 рубля.
КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы Демьяну Кеворкьяну — организатору убийства сотрудников ивент-агентства Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Еще два фигуранта, Анатолий Двойников и Арам Татосян, проведут в колонии 25 и 23 года соответственно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Суд постановил: Кеворкьяна Демьяна Владимировича признать виновным <...> и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей", — сказал судья.

В ходе оглашения приговора судья также признал виновным Анатолия Двойникова и Арама Татосяна. Двойникову назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Татосяну — 23 года со штрафом 400 тысяч рублей.
По гражданским искам потерпевших суд взыскал с осужденных в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба денежную сумму в общем размере 28 788 678,82 рубля.
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В Ульяновске раскрыли дело об убийстве директора рынка спустя 26 лет
23 июля, 17:10
Ранее коллегия присяжных заседателей единогласно признала Двойникова, Кеворкьяна и Татосяна виновными в убийстве Чубко и Мостыко и не заслуживающими снисхождения. Тем же вердиктом Кеворкьян был признан виновным в убийстве знакомого в мае 2013 года.
На заседании суда в понедельник Татосян и Двойников во время выступления с последним словом раскаялись и попросили прощения у потерпевших, отметив, что совершили преступление под давлением Кеворкьяна, организовавшего разбойное нападение. Сам Кеворкьян вину не признал.
Преступление совершено в апреле 2023 года. Фигуранты напали на Чубко и Мостыко, когда те вынуждены были остановиться на дороге из-за пробитого колеса автомобиля. Подсудимые нанесли мужчине и девушке смертельные ножевые ранения, похитили деньги с их банковских карт, завладели ювелирными украшениями и личными вещами, а тела спрятали в лесу. Затем убийцы скрылись на своей машине, но вскоре их задержали.
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