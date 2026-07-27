Суд вынес приговор по делу об убийстве аниматоров на Кубани

Краткий пересказ от РИА ИИ Демьян Кеворкьян, организатор убийства сотрудников ивент-агентства, приговорен к пожизненному лишению свободы.

Анатолий Двойников получил 25 лет лишения свободы, Арам Татосян — 23 года.

Суд взыскал с осужденных компенсацию морального вреда и материального ущерба в размере 28 788 678,82 рубля.

КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы Демьяну Кеворкьяну — организатору убийства сотрудников ивент-агентства Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Еще два фигуранта, Анатолий Двойников и Арам Татосян, проведут в колонии 25 и 23 года соответственно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "Суд постановил: Кеворкьяна Демьяна Владимировича признать виновным <...> и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей", — сказал судья.

В ходе оглашения приговора судья также признал виновным Анатолия Двойникова и Арама Татосяна. Двойникову назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Татосяну — 23 года со штрафом 400 тысяч рублей.

По гражданским искам потерпевших суд взыскал с осужденных в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба денежную сумму в общем размере 28 788 678,82 рубля.

Ранее коллегия присяжных заседателей единогласно признала Двойникова, Кеворкьяна и Татосяна виновными в убийстве Чубко и Мостыко и не заслуживающими снисхождения. Тем же вердиктом Кеворкьян был признан виновным в убийстве знакомого в мае 2013 года.

На заседании суда в понедельник Татосян и Двойников во время выступления с последним словом раскаялись и попросили прощения у потерпевших, отметив, что совершили преступление под давлением Кеворкьяна, организовавшего разбойное нападение. Сам Кеворкьян вину не признал.