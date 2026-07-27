В Молдавии созывают заседание правительства из-за ситуации с топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил, что созывает 28 июля срочное заседание правительства для рассмотрения ситуации в энергетическом секторе.

Правительство Молдавии сообщило о временном дефиците дизеля на отдельных автозаправочных станциях.

Среди причин дефицита дизеля названы снижение уровня Дуная и эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил, что созывает 28 июля срочное заседание правительства, на котором рассмотрят ситуацию в энергетическом секторе, в том числе на рынках дизельного топлива и газа.

Правительство Молдавии сообщило в понедельник о временном дефиците дизеля на отдельных автозаправочных станциях, отметив, что ситуация решается за счет поставок дополнительных партий топлива. Среди причин дефицита дизеля названы снижение уровня Дуная , а также эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая привела к блокировкам транспортных цепочек и повлияла на поставки топлива.

"Я внимательно слежу за всем, что происходит в энергетическом секторе Республики Молдова, включая рынки дизельного топлива и газа. В свете последних событий я принял решение созвать завтра утром заседание правительства, чтобы на уровне исполнительной власти убедиться в наличии всех необходимых механизмов для оперативного реагирования в случае необходимости", - написал Тофан на своей странице в соцсети Facebook*.

Ранее в ассоциации "Сила фермеров" сообщили, что аграрии в Молдавии жалуются на нехватку дизельного топлива в разгар сезона уборки урожая. В организации отметили, что некоторые топливные компании, с которыми сотрудничают фермеры, уже 5–7 дней не располагают дизельным топливом и не могут точно сказать, когда появится горючее.