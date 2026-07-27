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В Молдавии созывают заседание правительства из-за ситуации с топливом - РИА Новости, 27.07.2026
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20:07 27.07.2026
В Молдавии созывают заседание правительства из-за ситуации с топливом

Тофан созывает срочное заседание правительства из-за ситуации с топливом

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил, что созывает 28 июля срочное заседание правительства для рассмотрения ситуации в энергетическом секторе.
  • Правительство Молдавии сообщило о временном дефиците дизеля на отдельных автозаправочных станциях.
  • Среди причин дефицита дизеля названы снижение уровня Дуная и эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил, что созывает 28 июля срочное заседание правительства, на котором рассмотрят ситуацию в энергетическом секторе, в том числе на рынках дизельного топлива и газа.
Правительство Молдавии сообщило в понедельник о временном дефиците дизеля на отдельных автозаправочных станциях, отметив, что ситуация решается за счет поставок дополнительных партий топлива. Среди причин дефицита дизеля названы снижение уровня Дуная, а также эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая привела к блокировкам транспортных цепочек и повлияла на поставки топлива.
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"Я внимательно слежу за всем, что происходит в энергетическом секторе Республики Молдова, включая рынки дизельного топлива и газа. В свете последних событий я принял решение созвать завтра утром заседание правительства, чтобы на уровне исполнительной власти убедиться в наличии всех необходимых механизмов для оперативного реагирования в случае необходимости", - написал Тофан на своей странице в соцсети Facebook*.
Ранее в ассоциации "Сила фермеров" сообщили, что аграрии в Молдавии жалуются на нехватку дизельного топлива в разгар сезона уборки урожая. В организации отметили, что некоторые топливные компании, с которыми сотрудничают фермеры, уже 5–7 дней не располагают дизельным топливом и не могут точно сказать, когда появится горючее.
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