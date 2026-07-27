Россия удерживает четвертое место в мире по ППС, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экономика России удерживает четвертое место в мире и первое место в Европе по паритету покупательной способности, заявил Владимир Путин.
- Он отметил, что Россия опережает Евросоюз по темпам экономического роста.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Экономика России продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности, а в Европе - первое место, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире после Китая, США и Индии, четвертое и первое в Европе. И по темпам экономического роста, по сравнению с Евросоюзом, мы тоже впереди", - сказал Путин на встрече.
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