Посол в Румынии предостерег Бухарест от дальнейшей конфронтации с Москвой

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Румынии Владимир Липаев предостерег Бухарест от дальнейшей эскалации конфронтации с Москвой из-за попыток трансграничных действий румынской ПВО.

Он подчеркнул, что Россия никогда не направляла боевые беспилотники на объекты на территории Румынии, и все спекуляции на эту тему беспочвенны.

КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Посол России в Румынии Владимир Липаев предостерег Бухарест от дальнейшей эскалации конфронтации с Москвой из-за попыток трансграничных действий румынской ПВО.

Ранее президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Доказательств того, что беспилотник мог принадлежать России, не приводится. В связи с инцидентом в МИД Румынии был вызван посол России.

"Глава дипломатической миссии (Владимир Липаев – ред.) предостерег от дальнейшей эскалации конфронтации с Россией и попыток трансграничных действий румынской ПВО, что означало бы вовлечение Румынии в непосредственные боевые действия на территории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Румынии.

Поясняется, что внимание румынской стороны было обращено на то, что поддержка террористического режима в Киеве в любой форме является "недопустимой и нетерпимой", ведет к затягиванию конфликта и новым человеческим жертвам.

"Посол подчеркнул, что Россия никогда не направляла и не направляет боевые беспилотники на объекты на территории Румынии, а все спекуляции на эту тему, от кого бы они ни исходили, абсолютно беспочвенны", - отмечается в сообщении. При этом подчеркивается, что ничем не аргументированная высылка российского сотрудника не останется без ответной реакции.

В понедельник пресс-служба МИД Румынии сообщила, что ведомство приняло решение выслать одного из сотрудников посольства России в Бухаресте после инцидента с дроном. В МИД указали, что российскому дипломату были представлены фрагменты беспилотника, уничтоженного на территории Румынии.