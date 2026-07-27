Рейтинг@Mail.ru
Посол в Румынии предостерег Бухарест от дальнейшей конфронтации с Москвой - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 27.07.2026
Посол в Румынии предостерег Бухарест от дальнейшей конфронтации с Москвой

Посол в Румынии Липаев предостерег Бухарест от дальнейшей конфронтации с Москвой

© Фото : МИД РоссииВладимир Липаев
Владимир Липаев - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Владимир Липаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Румынии Владимир Липаев предостерег Бухарест от дальнейшей эскалации конфронтации с Москвой из-за попыток трансграничных действий румынской ПВО.
  • Он подчеркнул, что Россия никогда не направляла боевые беспилотники на объекты на территории Румынии, и все спекуляции на эту тему беспочвенны.
КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Посол России в Румынии Владимир Липаев предостерег Бухарест от дальнейшей эскалации конфронтации с Москвой из-за попыток трансграничных действий румынской ПВО.
Ранее президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Доказательств того, что беспилотник мог принадлежать России, не приводится. В связи с инцидентом в МИД Румынии был вызван посол России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Захарова анонсировала ответ на высылку российского дипломата из Румынии
Вчера, 19:16
"Глава дипломатической миссии (Владимир Липаев – ред.) предостерег от дальнейшей эскалации конфронтации с Россией и попыток трансграничных действий румынской ПВО, что означало бы вовлечение Румынии в непосредственные боевые действия на территории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Румынии.
Поясняется, что внимание румынской стороны было обращено на то, что поддержка террористического режима в Киеве в любой форме является "недопустимой и нетерпимой", ведет к затягиванию конфликта и новым человеческим жертвам.
"Посол подчеркнул, что Россия никогда не направляла и не направляет боевые беспилотники на объекты на территории Румынии, а все спекуляции на эту тему, от кого бы они ни исходили, абсолютно беспочвенны", - отмечается в сообщении. При этом подчеркивается, что ничем не аргументированная высылка российского сотрудника не останется без ответной реакции.
В понедельник пресс-служба МИД Румынии сообщила, что ведомство приняло решение выслать одного из сотрудников посольства России в Бухаресте после инцидента с дроном. В МИД указали, что российскому дипломату были представлены фрагменты беспилотника, уничтоженного на территории Румынии.
Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
Флаги Молдавии и ЕС на правительственном здании в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
ЕС втягивает Молдавию в конфликт на Украине, считает румынский политолог
19 июля, 11:27
 
В миреРумынияРоссияБухарестНикушор ДанНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала