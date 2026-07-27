Посол в Румынии предостерег Бухарест от дальнейшей конфронтации с Москвой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Румынии Владимир Липаев предостерег Бухарест от дальнейшей эскалации конфронтации с Москвой из-за попыток трансграничных действий румынской ПВО.
- Он подчеркнул, что Россия никогда не направляла боевые беспилотники на объекты на территории Румынии, и все спекуляции на эту тему беспочвенны.
КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Посол России в Румынии Владимир Липаев предостерег Бухарест от дальнейшей эскалации конфронтации с Москвой из-за попыток трансграничных действий румынской ПВО.
Ранее президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Доказательств того, что беспилотник мог принадлежать России, не приводится. В связи с инцидентом в МИД Румынии был вызван посол России.
"Глава дипломатической миссии (Владимир Липаев – ред.) предостерег от дальнейшей эскалации конфронтации с Россией и попыток трансграничных действий румынской ПВО, что означало бы вовлечение Румынии в непосредственные боевые действия на территории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Румынии.
Поясняется, что внимание румынской стороны было обращено на то, что поддержка террористического режима в Киеве в любой форме является "недопустимой и нетерпимой", ведет к затягиванию конфликта и новым человеческим жертвам.
"Посол подчеркнул, что Россия никогда не направляла и не направляет боевые беспилотники на объекты на территории Румынии, а все спекуляции на эту тему, от кого бы они ни исходили, абсолютно беспочвенны", - отмечается в сообщении. При этом подчеркивается, что ничем не аргументированная высылка российского сотрудника не останется без ответной реакции.
В понедельник пресс-служба МИД Румынии сообщила, что ведомство приняло решение выслать одного из сотрудников посольства России в Бухаресте после инцидента с дроном. В МИД указали, что российскому дипломату были представлены фрагменты беспилотника, уничтоженного на территории Румынии.
Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.