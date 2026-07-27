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Шуваев сообщил о выделении 2 млрд руб для жителей белгородского приграничья - РИА Новости, 27.07.2026
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
16:33 27.07.2026 (обновлено: 18:33 27.07.2026)
Шуваев сообщил о выделении 2 млрд руб для жителей белгородского приграничья

Александр Шуваев: Белгородская область получила транш в размере двух млрд руб

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Шуваев
Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / POOL
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БЕЛГОРОД, 27 июл – РИА Новости. Белгородская область получила очередной транш в размере двух миллиардов рублей, средства пойдут на приобретение домов и квартир для жителей приграничный районов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
"Продолжаем выполнять обязательства перед нашими жителями, которые потеряли свое жилье из-за постоянных обстрелов и атак со стороны ВСУ. Сегодня (в понедельник – ред.) из федерального бюджета в регион поступил очередной транш в размере двух миллиардов рублей", - сообщил Шуваев на платформе "Макс".
Врио губернатора уточнил, что эти средства пойдут на приобретение новых домов и квартир для 284 собственников из Грайворонского, Краснояружского, Шебекинского и Валуйского округов. Шуваев поблагодарил президента и правительство РФ за внимание к проблемам региона и своевременную помощь.
Кроме того, Шуваев сообщил, что принял решение выделить 10 миллионов рублей из внебюджетного фонда Белгородской области на восстановление остекления в пострадавших частных и многоквартирных домах. Эти средства направляются на замеры, заказ и установку окон.
После атак ВСУ последних дней в Белгороде повреждены десятки домов — и многоквартирных, и частных. "Всем жителям поврежденных домов предложено выехать в пункты временного размещения. Сейчас главная задача — максимально быстро закрыть тепловые контуры, чтобы вернуть людям комфортные условия", - подчеркнул глава региона.
Шуваев также добавил, что продолжается оценка ущерба от ночных атак. По уточненным данным, в результате террористических атак в ночь на понедельник пострадали 13 человек, включая двоих детей 2-х и 11-ти лет. Пять пострадавших госпитализированы. 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.
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