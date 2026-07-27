Шуваев сообщил о выделении 2 млрд руб для жителей белгородского приграничья

БЕЛГОРОД, 27 июл – РИА Новости. Белгородская область получила очередной транш в размере двух миллиардов рублей, средства пойдут на приобретение домов и квартир для жителей приграничный районов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

"Продолжаем выполнять обязательства перед нашими жителями, которые потеряли свое жилье из-за постоянных обстрелов и атак со стороны ВСУ. Сегодня (в понедельник – ред.) из федерального бюджета в регион поступил очередной транш в размере двух миллиардов рублей", - сообщил Шуваев на платформе "Макс".

Врио губернатора уточнил, что эти средства пойдут на приобретение новых домов и квартир для 284 собственников из Грайворонского, Краснояружского, Шебекинского и Валуйского округов. Шуваев поблагодарил президента и правительство РФ за внимание к проблемам региона и своевременную помощь.

Кроме того, Шуваев сообщил, что принял решение выделить 10 миллионов рублей из внебюджетного фонда Белгородской области на восстановление остекления в пострадавших частных и многоквартирных домах. Эти средства направляются на замеры, заказ и установку окон.

После атак ВСУ последних дней в Белгороде повреждены десятки домов — и многоквартирных, и частных. "Всем жителям поврежденных домов предложено выехать в пункты временного размещения. Сейчас главная задача — максимально быстро закрыть тепловые контуры, чтобы вернуть людям комфортные условия", - подчеркнул глава региона.