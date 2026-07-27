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В Польше украинца и его девушку избили из-за акцента, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2026
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10:56 27.07.2026 (обновлено: 12:02 27.07.2026)
В Польше украинца и его девушку избили из-за акцента, пишут СМИ

"Страна.ua": в польском Вроцлаве украинскую пару избили из-за акцента

© СоцсетиКонфликт между поляками и украинской парой во Вроцлаве
Конфликт между поляками и украинской парой во Вроцлаве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Соцсети
Конфликт между поляками и украинской парой во Вроцлаве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое жителей Польши во Вроцлаве избили пару с Украины.
  • Причиной нападения стал украинский акцент пары.
МОСКВА/ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Трое жителей Польши во Вроцлаве избили пару с Украины из-за их акцента, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Во Вроцлаве трое поляков жестоко избили украинца и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент… У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, девушке врачи наложили ей швы на шею", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Издание опубликовало видео, на котором к парню и девушке подходят трое мужчин. Молодой человек достал электрошокер. После этого пару начали избивать.
Заместитель комиссара Главного управления полиции города Александра Фрейс подтвердила журналистам, что нападение было совершено на почве межнациональной ненависти. "Инцидент произошел в воскресенье около 18.30 (19.30 мск) на улице Окулицкого во Вроцлаве. Полиция проводит интенсивное расследование для установления личности преступников", — добавила Фрейс.
Как сообщила в соцсетях мать пострадавшей, пара попала в больницу с подозрением на сотрясение мозга, девушке пришлось зашивать ухо.
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Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА"* подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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