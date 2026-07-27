"Выйдут раньше". Почему приговор подросткам в Пятигорске всех возмутил

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Кровоизлияние в мягкие ткани, проломленная голова, травмы, несовместимые с жизнью, — в таком состоянии в марте прошлого года нашли молодого человека, ставшего жертвой подростков в парке Пятигорска. Суд вынес убийцам приговор, но мать погибшего считает его слишком мягким. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Глумились над бездыханным телом"

В Пятигорске городской суд завершил резонансное дело о жестоком убийстве 20-летнего Егора Черемыслова 17 марта 2025 года. На молодого человека напала толпа подростков. Самому младшему было тогда 12 лет, остальным — от 14 до 17. Один из них распылил Егору в лицо аэрозоль из перцового баллончика, другие набросились с кулаками и начали избивать.

Не остановились даже после того, как Егор перестал подавать признаки жизни. Наоборот, начали глумиться разными способами — один, например, делал селфи на фоне тела.

Мать Егора — Оксана Черемыслова, словно чувствуя неладное, в тот вечер несколько раз пыталась дозвониться до сына. Не получив ответа, выяснила, где он обычно бывает, и отправилась на поиски.

"Я поехала искать сына с дочерью и дедушкой Егора. Когда подъехали к парку, заметили много людей с фонариками. Было темно. Там как раз он и лежал. Рядом полиция и скорая помощь. Я просила хоть как-то ему помочь, но мне сказали, что ничего сделать уже нельзя. На месте констатировали смерть", — рассказывает Оксана.

Силовики разыскивали малолетних бандитов по горячим следам. Рядом с местом преступления остановили еще одну группу подростков, которые, как оказалось, знали одного из нападавших. Через несколько часов подозреваемых задержали.

© Фото из личного архива мамы Егора Егор Черемыслов © Фото из личного архива мамы Егора Егор Черемыслов

"Несколько раз меняли показания"

"Следователь сказал, что завтра вызовет меня в отдел. Но этого не произошло ни завтра, ни в последующие три дня, — говорит мама Егора. — Я связалась с адвокатом. Спустя неделю меня все же пригласили. Сказали, что в убийстве виновен только 14-летний подросток, остальные ни при чем. Конечно, я не согласилась с этим. Пришлось обратиться к Александру Бастрыкину и предать дело огласке. Только когда председатель СК России взял дело на контроль, приехали следователи из Ставрополя и задержали других причастных".

Один из отморозков пытался скрыться от следствия и с помощью родителей уехать в Грузию, однако в Ростове его задержали.

Во время следствия участники банды несколько раз меняли показания. Ранее ни один из них, по словам матери погибшего, с Егором знаком не был. Самый младший сначала заявил, что за день до нападения видел Черемыслова в том же парке. Утверждал, что молодой человек якобы "оскорблял Бога". Из-за этого возник конфликт. Но потом стал приводить другую причину: мол, Егор растлил несовершеннолетнюю.

"Эта девочка также все время меняла показания, — объясняет Оксана. — Сначала говорила, что сидела в беседке и распивала спиртные напитки вместе с братом. Затем подошел Егор, они познакомились. Он присел рядом и начал к ней приставать. На следующем опросе уже утверждала, что он насильно ее удерживал, а она молчала, потому что не хотела конфликта. Но у нее в телефоне были его контакты. Зачем же обмениваться номерами, если человек тебе так неприятен?"

© Фото из личного архива мамы Егора Егор Черемыслов © Фото из личного архива мамы Егора Егор Черемыслов

Кроме того, добавляет Оксана, у Егора была девушка, они собирались расписаться. Молодой человек сообщил об этом матери за день до гибели.

"Он мне и раньше рассказывал, что ему постоянно написывает какая-то девочка в социальных сетях. Рита (имя изменено. — Прим. ред.), девушка Егора, даже хотела пообщаться с ней по этому поводу", — объясняет Черемыслова.

Следствие тянулось полтора года. За это время перед семьей Егора извинились только 14-летний подросток, на которого сначала повесили все дело, и его мать.

Родственники других фигурантов сторонились общения с Оксаной, а на заседаниях суда, по ее словам, даже проявляли агрессию. Говорили, что она сама виновата в случившемся, потому что не следила за сыном.

На Егора тоже было заведено уголовное дело по статье 134 УК ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), не закрытое по сей день. Его хотели закрыть по факту смерти, но Оксана отказалась.

"Не хочу, чтобы моего ребенка признавали виновным. Да, он умер и ответить за себя не может, но это не означает, что на него можно повесить все что угодно", — говорит она.

© Фото из личного архива мамы Егора Егор Черемыслов © Фото из личного архива мамы Егора Егор Черемыслов

"Считает несправедливым"

Но больше всего Оксану Черемыслову возмутил приговор, который вынесли убийцам. Сначала им вменяли часть вторую статьи 105 ("Убийство") и статью 213 ("Хулиганство"), но позже переквалифицировали на часть четвертую статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

"Когда суд огласил вердикт, у меня земля ушла из-под ног. Статью менял сам судья во время оглашения приговора", — вспоминает мать юноши.

Член банды, которому уже исполнилось 18, получил четыре с половиной года колонии общего режима. Несовершеннолетним суд назначил от четырех с половиной до пяти лет с отбыванием в воспитательной колонии.

Но выйти на свободу они могут гораздо раньше, поскольку суд зачел время пребывания в СИЗО в счет общего срока.

Как уточнил адвокат семьи Черемысловых Михаил Роганов, один день, проведенный под стражей в следственном изоляторе, считается за полтора дня колонии. "Можно считать, что они уже отбыли половину наказания — два с половиной года. А значит, через несколько месяцев спокойно могут подавать на УДО", — пояснил он.

© Фото из личного архива мамы Егора Дедушка Егора с портретом внука © Фото из личного архива мамы Егора Дедушка Егора с портретом внука

Чтобы виновные в смерти сына не смогли добиться досрочного освобождения, Оксана потребовала возмещение морального вреда с каждого участника банды в размере одного миллиона рублей. Выйти раньше они не смогли бы, пока не выплатили по иску.

Но иск отклонили и предложили подать повторно — уже в гражданском порядке. Суд не нашел оснований для взыскания суммы в запрашиваемом размере.