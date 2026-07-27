Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что россияне поддерживают армию и президента России Владимира Путина.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россияне поддерживают армию и президента РФ Владимира Путина, удары ВСУ по гражданским объектам не дадут результатов, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Но они не понимают, что наш народ единодушно поддерживает нашего президента, нашу армию и наших ребят, которые выполняют боевые задачи. Поэтому ничего у них не получится. Все будет хорошо", - сказал Картаполов.
Путин в начале июля на совещании с военными отметил положительную динамику и возрастающие темпы наступления российских войск по всей линии фронта.