Рейтинг@Mail.ru
Россияне поддерживают армию и президента, заявил Картаполов - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 27.07.2026
Россияне поддерживают армию и президента, заявил Картаполов

Картаполов: россияне поддерживают армию и президента

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы России по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы России по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы России по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что россияне поддерживают армию и президента России Владимира Путина.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россияне поддерживают армию и президента РФ Владимира Путина, удары ВСУ по гражданским объектам не дадут результатов, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
По его словам, Украина ничего не может поделать с тем, что российская армия продвигается на фронте, поэтому киевский режим надеется, что удары по гражданским объектам в России могут вызвать недовольство населения.
"Но они не понимают, что наш народ единодушно поддерживает нашего президента, нашу армию и наших ребят, которые выполняют боевые задачи. Поэтому ничего у них не получится. Все будет хорошо", - сказал Картаполов.
Путин в начале июля на совещании с военными отметил положительную динамику и возрастающие темпы наступления российских войск по всей линии фронта.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
МИД: терпящий поражение Киев отыгрывается на мирном населении
25 июля, 19:43
 
РоссияВладимир ПутинАндрей КартаполовГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала