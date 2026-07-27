Пленный военный рассказал о специфических мерах физической подготовки в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленный военнослужащий 46-й бригады ВСУ Леонид Богдан рассказал о необычной физической подготовке в украинской армии.
- Подготовка включала прыжки через костер и бег вокруг него, а солдат, выражавших недовольство, избивали.
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий 46-й бригады ВСУ Леонид Богдан рассказал РИА Новости о необычной физической подготовке в украинской армии, включавшей прыжки через костер и бег вокруг него.
"Половина занятий проводилась так, что просто возле костра стояли, грелись. Физическая подготовка проводилась таким образом, чтобы костер чуть-чуть притушивался, и нужно было через него прыгать. И также бегать вокруг него по 500 кругов", — сказал пленный.
Он добавил, что солдат, выражавших недовольство такой подготовкой, избивали.
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16 ноября 2025, 08:18