Пленный военный рассказал о специфических мерах физической подготовки в ВСУ

ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий 46-й бригады ВСУ Леонид Богдан рассказал РИА Новости о необычной физической подготовке в украинской армии, включавшей прыжки через костер и бег вокруг него.

"Половина занятий проводилась так, что просто возле костра стояли, грелись. Физическая подготовка проводилась таким образом, чтобы костер чуть-чуть притушивался, и нужно было через него прыгать. И также бегать вокруг него по 500 кругов", — сказал пленный.