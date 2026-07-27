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Финский политик прокомментировал ситуацию с критикой Пирло из-за России - РИА Новости, 27.07.2026
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13:52 27.07.2026
Финский политик прокомментировал ситуацию с критикой Пирло из-за России

Армандо Мема назвал беспрецедентной русофобией ситуацию с критикой Пирло

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема из "Альянса свободы" назвал русофобией критику в адрес Андреа Пирло из-за его связей с Россией.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал случаем коллективного психического расстройства и беспрецедентной русофобией ситуацию с критикой в адрес легенды итальянского футбола Андреа Пирло из-за его связей с Россией.
Пирло ранее заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. По данным Gazzetta dello Sport, этому назначению может помешать его связь с букмекерской конторой в России. Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию. В ответ футболист выразил негодование из-за дискуссии, развернувшейся вокруг его связей с Россией, и призвал не придавать этому сотрудничеству политического значения.
"Случай с Пирло в Италии - это случай коллективного психического расстройства и беспрецедентной русофобии", - написал Мема в соцсети Х.
По его мнению, общество, которое мешает выполнять работу игроку мирового класса и чемпиону, является больным.
В понедельник посол РФ в Риме Алексей Парамонов выразил солидарность с Пирло на фоне критики в его адрес, отметив, что легенда итальянского футбола стал жертвой "культуры отмены".
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