Краткий пересказ от РИА ИИ Армандо Мема из "Альянса свободы" назвал русофобией критику в адрес Андреа Пирло из-за его связей с Россией.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал случаем коллективного психического расстройства и беспрецедентной русофобией ситуацию с критикой в адрес легенды итальянского футбола Андреа Пирло из-за его связей с Россией.

Пирло ранее заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии . По данным Gazzetta dello Sport, этому назначению может помешать его связь с букмекерской конторой в России . Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию. В ответ футболист выразил негодование из-за дискуссии, развернувшейся вокруг его связей с Россией, и призвал не придавать этому сотрудничеству политического значения.

"Случай с Пирло в Италии - это случай коллективного психического расстройства и беспрецедентной русофобии", - написал Мема в соцсети Х

По его мнению, общество, которое мешает выполнять работу игроку мирового класса и чемпиону, является больным.