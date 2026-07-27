На Пхукете арестовали россиянина по запросу Интерпола

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданин России арестован на Пхукете по запросу российского Интерпола.

Арест произведен по обвинению в организации преступной группы в России.

Россиянин доставлен в полицейский участок района Чалонг для дальнейших юридических действий и процедуры выдачи российским властям.

БАНГКОК, 27 июл – РИА Новости. Гражданин России арестован на таиландском туристическом острове Пхукет по запросу Национального центрального бюро Интерпола РФ по обвинению в организации преступной группы в России, сообщает в понедельник газета Гражданин России арестован на таиландском туристическом острове Пхукет по запросу Национального центрального бюро Интерпола РФ по обвинению в организации преступной группы в России, сообщает в понедельник газета Bangkok Post со ссылкой на иммиграционную полицию.

"Российский гражданин был арестован в субботу 25 июля в частном доме в районе Чалонг по постановлению провинциального суда Пхукета, выданному по запросу российского Интерпола", - сообщил газете полковник Пхисит Си-Он, возглавляющий следственно-розыскной отдел иммиграционной полиции Пхукета.

Полицейский назвал арестованного именем "Виктор". По словам начальника следственно-розыскного отдела, в России арестованный обвиняется в организации преступной группы, говорится в сообщении.