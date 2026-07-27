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На Пхукете арестовали россиянина по запросу Интерпола - РИА Новости, 27.07.2026
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12:18 27.07.2026 (обновлено: 12:19 27.07.2026)
На Пхукете арестовали россиянина по запросу Интерпола

Bangkok Post: на Пхукете арестовали гражданина России по запросу Интерпола

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин России арестован на Пхукете по запросу российского Интерпола.
  • Арест произведен по обвинению в организации преступной группы в России.
  • Россиянин доставлен в полицейский участок района Чалонг для дальнейших юридических действий и процедуры выдачи российским властям.
БАНГКОК, 27 июл – РИА Новости. Гражданин России арестован на таиландском туристическом острове Пхукет по запросу Национального центрального бюро Интерпола РФ по обвинению в организации преступной группы в России, сообщает в понедельник газета Bangkok Post со ссылкой на иммиграционную полицию.
"Российский гражданин был арестован в субботу 25 июля в частном доме в районе Чалонг по постановлению провинциального суда Пхукета, выданному по запросу российского Интерпола", - сообщил газете полковник Пхисит Си-Он, возглавляющий следственно-розыскной отдел иммиграционной полиции Пхукета.
Полицейский назвал арестованного именем "Виктор". По словам начальника следственно-розыскного отдела, в России арестованный обвиняется в организации преступной группы, говорится в сообщении.
Россиянин был доставлен в полицейский участок района Чалонг для дальнейших юридических действий. В его отношении будет проведена процедура выдачи российским властям, сообщает издание.
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РоссияПхукет (остров)ИнтерполВ миреТаиланд
 
 
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