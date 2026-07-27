Актера Леонида Петрова внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российский актер театра и кино Леонид Петров, сыгравший главную роль в сериале "Резервисты", попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Леонид Петров родился 27 января 2004 года. Закончил филологический факультет Донецкого государственного университета (кафедра мировой и отечественной культуры) по специальности "артист драматического театра и кино". В 2024 году сыграл главную роль Феди в сериале "Резервисты". В 2025-м участвовал в проектах "Экспрессо" и "Помчали!".