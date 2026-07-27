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Актера Леонида Петрова внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 27.07.2026
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15:42 27.07.2026 (обновлено: 20:43 27.07.2026)
Актера Леонида Петрова внесли в базу "Миротворца"

Леонид Петров попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

© Институт развития интернета (2024)Леонид Петров. Кадр сериала "Резервисты"
Леонид Петров. Кадр сериала Резервисты - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Институт развития интернета (2024)
Леонид Петров. Кадр сериала "Резервисты"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский актер театра и кино Леонид Петров внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец".
  • "Миротворец" обвиняет Петрова в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", поддержке России и участии в съемках сериала "Резервисты".
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российский актер театра и кино Леонид Петров, сыгравший главную роль в сериале "Резервисты", попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Петрова внесены в базу сайта в понедельник. "Миротворец" обвиняет актера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", поддержке России и участии в съемках сериала "Резервисты".
Леонид Петров родился 27 января 2004 года. Закончил филологический факультет Донецкого государственного университета (кафедра мировой и отечественной культуры) по специальности "артист драматического театра и кино". В 2024 году сыграл главную роль Феди в сериале "Резервисты". В 2025-м участвовал в проектах "Экспрессо" и "Помчали!".
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародуются данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называемых "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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