Песков назвал патриотизм состоянием души, которое нельзя передать словами

Одна из участниц форума спросила его, как власти работают над тем, чтобы общество правильно понимало те ценности и смыслы, которые государство вкладывает в понятие патриотизм. Пресс-секретарь президента признал, что встречаются такие рассказчики, которые говорят о патриотизме формально, при том что патриотизм - очень широкое, всеобъемлющее понятие.

"И когда школьник учится на отлично - это патриотизм? Это патриотизм. А когда женщина рожает ребенка - это патриотизм? А когда она второго рожает? А когда мы бабушку переводим через дорогу, это патриотизм? И любить маму свою - это тоже патриотизм, и двор свой, и выйти с метлой двор подмести - это же патриотизм. И погибнуть за Родину - это тоже патриотизм", - подчеркнул он.