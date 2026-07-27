Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков назвал патриотизм состоянием души, которое нельзя передать словами, но можно дать почувствовать.
- Пресс-секретарь президента признал, что встречаются люди, которые говорят о патриотизме формально, хотя это широкое понятие.
- Песков подчеркнул, что патриотизм проявляется в различных действиях, таких как учеба на отлично, рождение детей, помощь окружающим и любовь к своей стране.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал патриотизм состоянием души, которое нельзя передать словами, но можно дать почувствовать.
"Это состояние души. Это нужно, чтобы каждый житель нашей страны с молоком матери получал, с ним нужно вырасти, с патриотизмом. Его нельзя рассказать, его можно дать почувствовать", - сказал Песков в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".
Одна из участниц форума спросила его, как власти работают над тем, чтобы общество правильно понимало те ценности и смыслы, которые государство вкладывает в понятие патриотизм. Пресс-секретарь президента признал, что встречаются такие рассказчики, которые говорят о патриотизме формально, при том что патриотизм - очень широкое, всеобъемлющее понятие.
"И когда школьник учится на отлично - это патриотизм? Это патриотизм. А когда женщина рожает ребенка - это патриотизм? А когда она второго рожает? А когда мы бабушку переводим через дорогу, это патриотизм? И любить маму свою - это тоже патриотизм, и двор свой, и выйти с метлой двор подмести - это же патриотизм. И погибнуть за Родину - это тоже патриотизм", - подчеркнул он.