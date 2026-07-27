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Песков отметил интерес молодежи к политике - РИА Новости, 27.07.2026
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20:11 27.07.2026
Песков отметил интерес молодежи к политике

Песков указал на интерес российской молодежи к занятию политикой

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков отметил интерес российской молодежи к политике.
  • По его мнению, у молодежи, начинающей заниматься политикой, через 10–12 лет будет завидный опыт.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на интерес российской молодежи к занятию политикой, отметив, что в России реализуется множество программ, которые этому способствуют.
Песков в понедельник выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". После лекции он ответил на вопросы участников форума.
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"Многие из них стремятся в политику. Вы знаете, сейчас вот задавали вопросы ребята, которые начинают с самых низов, азов политики. Вы представляете себе, через 10-12 лет какой опыт у них будет? У них будет опыт, которому позавидует любой депутат Государственной думы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об интересах молодежи.
Он добавил, что это будут люди с опытом общения с людьми и глубокими знаниями.
"Тем более когда государство такие форматы им предоставляет. Так что вы, наверное, не найдете еще страну, где такие форматы придуманы, где они реализуются", - заключил Песков.
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