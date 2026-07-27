Песков отметил интерес молодежи к политике

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков отметил интерес российской молодежи к политике.

По его мнению, у молодежи, начинающей заниматься политикой, через 10–12 лет будет завидный опыт.

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на интерес российской молодежи к занятию политикой, отметив, что в России реализуется множество программ, которые этому способствуют.

Песков в понедельник выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". После лекции он ответил на вопросы участников форума.

"Многие из них стремятся в политику. Вы знаете, сейчас вот задавали вопросы ребята, которые начинают с самых низов, азов политики. Вы представляете себе, через 10-12 лет какой опыт у них будет? У них будет опыт, которому позавидует любой депутат Государственной думы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об интересах молодежи.

Он добавил, что это будут люди с опытом общения с людьми и глубокими знаниями.