Песков заявил, что без соцсетей Россия не сможет оппонировать противникам

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что наличие собственных социальных сетей является признаком технологического суверенитета России.

Создание глобальной социальной сети в России затруднено из-за относительно небольшого населения страны.

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Без собственных социальных сетей Россия не могла бы оппонировать своим противникам и недоброжелателям, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще один признак нашего суверенитета технологического - у нас есть свои социальные сети", - сказал он на форуме "Территория смыслов". По его словам, это могут позволить себе немногие страны.

В то же время Песков обратил внимание на наличие трудностей при создании собственных платформ. Он отметил, что Россия - "необъятная страна", но у нее "маленькое население для того, чтобы развить действительно большую социальную сеть" и сделать эту сеть глобальной.

"А это - тоже наша задача. Потому что без этого мы не сможем нести свои смыслы в мир, мы не сможем оппонировать нашим противникам, нашим недоброжелателям, а мы обязаны это делать", - пояснил Песков.