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Песков заявил, что без соцсетей Россия не сможет оппонировать противникам - РИА Новости, 27.07.2026
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19:58 27.07.2026
Песков заявил, что без соцсетей Россия не сможет оппонировать противникам

Песков: без соцсетей Россия не сможет оппонировать своим недоброжелателям

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что наличие собственных социальных сетей является признаком технологического суверенитета России.
  • Создание глобальной социальной сети в России затруднено из-за относительно небольшого населения страны.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Без собственных социальных сетей Россия не могла бы оппонировать своим противникам и недоброжелателям, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще один признак нашего суверенитета технологического - у нас есть свои социальные сети", - сказал он на форуме "Территория смыслов". По его словам, это могут позволить себе немногие страны.
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В то же время Песков обратил внимание на наличие трудностей при создании собственных платформ. Он отметил, что Россия - "необъятная страна", но у нее "маленькое население для того, чтобы развить действительно большую социальную сеть" и сделать эту сеть глобальной.
"А это - тоже наша задача. Потому что без этого мы не сможем нести свои смыслы в мир, мы не сможем оппонировать нашим противникам, нашим недоброжелателям, а мы обязаны это делать", - пояснил Песков.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.
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