Песков заявил, что без соцсетей Россия не сможет оппонировать противникам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что наличие собственных социальных сетей является признаком технологического суверенитета России.
- Создание глобальной социальной сети в России затруднено из-за относительно небольшого населения страны.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Без собственных социальных сетей Россия не могла бы оппонировать своим противникам и недоброжелателям, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще один признак нашего суверенитета технологического - у нас есть свои социальные сети", - сказал он на форуме "Территория смыслов". По его словам, это могут позволить себе немногие страны.
"А это - тоже наша задача. Потому что без этого мы не сможем нести свои смыслы в мир, мы не сможем оппонировать нашим противникам, нашим недоброжелателям, а мы обязаны это делать", - пояснил Песков.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.