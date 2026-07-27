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Песков прокомментировал действия Украины против Ирана - РИА Новости, 27.07.2026
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19:56 27.07.2026
Песков прокомментировал действия Украины против Ирана

Песков о действиях Украины против Ирана: не хочется видеть расширения конфликта

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не хотел бы видеть расширения географии конфликта.
  • Песков отметил, что Иран — это суверенное государство, решительное в отстаивании своих прав и обладающее соответствующим потенциалом.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя действия киевского режима в отношении Ирана и других стран заявил, что не хотел бы видеть расширения географии конфликта.
"Посмотрим, как будет развиваться обстановка. Но расширение географии этого конфликта - это, конечно, то, чего не хотелось бы видеть", - сообщил он журналистам, комментируя действия киевского режима в отношении Ирана и других стран.
Пресс-секретарь отметил, что Иран - это суверенное государство, весьма решительное в отстаивании своих прав и обладающее соответствующим потенциалом в этом контексте.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно 25 июля. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
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