Песков прокомментировал действия Украины против Ирана

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя действия киевского режима в отношении Ирана и других стран заявил, что не хотел бы видеть расширения географии конфликта.

Пресс-секретарь отметил, что Иран - это суверенное государство, весьма решительное в отстаивании своих прав и обладающее соответствующим потенциалом в этом контексте.