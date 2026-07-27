Песков ответил на вопрос, планирует ли он завести личный блог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил на форуме «Территория смыслов», где рассказывал о технологическом суверенитете.
- Песков заявил, что не планирует заводить свой личный блог в интернете.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не планирует заводить свой личный блог в интернете.
Песков в понедельник выступил на форуме "Территория смыслов", где рассказал о технологическом суверенитете. По итогам выступления журналисты спросили у него, стоит ли ждать, что он заведет свой блог.
"Нет, я не блогер, ждать не надо", - ответил Песков.