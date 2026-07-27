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Бороться с фейками со временем будет все сложнее, считает Песков - РИА Новости, 27.07.2026
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19:35 27.07.2026
Бороться с фейками со временем будет все сложнее, считает Песков

Песков: бороться с фейками со временем будет все сложнее

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что бороться с фейками со временем будет все сложнее.
  • Он подчеркнул, что фейки становятся более технологичными и разрушительными по своему информационному воздействию.
  • Песков добавил, что, хотя в будущем появятся технологии для определения фейков, развитие фейков всегда будет на шаг впереди.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что бороться с фейками со временем будет все сложнее и сложнее.
Песков в ходе выступления на форуме "Территория смыслов" подчеркнул, что необходимо уметь разоблачать фейки и пытаться видеть хорошую информацию, информацию со знаком "плюс", однако это очень сложная задача, потому что порой гораздо легче "ляпнуть что-то такое жареное, негативное".
"По фейкам. Здесь, наверное, я вас расстрою. Я, например, пришел к выводу, что бороться с фейками все сложнее и сложнее. Они становятся более технологичными, они становятся более разрушительными по своему информационному воздействию. Бороться с фейками будет все тяжелее и тяжелее", - отметил Песков.
Он добавил, что со временем начнут появляться технологии, которые смогут определять фейки, однако развитие фейков всегда будет на шаг впереди.
"Поэтому здесь это тоже требует от вас огромных усилий по разоблачению фейков", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.
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