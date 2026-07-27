Песков прокомментировал удар Украины по иранскому судну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно, в результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Иран — суверенное государство, которое решительно отстаивает свои права и обладает соответствующим потенциалом.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Иран - суверенное государство, которое решительно отстаивает свои права и обладает соответствующим потенциалом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удар Украины по иранскому судну.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
"Иран - суверенное государство, весьма решительное в отстаивании своих прав, обладающее соответствующим потенциалом в этом контексте", - сказал Песков журналистам, попросившим его прокомментировать в том числе удар Украины по судну из Ирана.