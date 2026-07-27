Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости дальнейшего развития отношений с дружественными суверенными странами.
- Песков отметил, что важно демонстрировать привлекательность России в экономическом, культурном, образовательном и медицинском аспектах.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия должна и дальше развивать отношения с дружественными суверенными странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства, выступая на форуме "Территория смыслов", отметил, что дружественные России страны достаточно сильны и суверенны, чтобы не дать никому превратить их в "центр всего антироссийского".
"Мы должны дальше развивать с этими странами сотрудничество, в том числе и информационное, рассказывать о себе, показывать себя, делать так, чтобы мы были привлекательны и экономически, и культурно, и с точки зрения нашего образования, и с точки зрения нашего уровня медицинского обеспечения", - сказал Песков.