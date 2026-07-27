Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал развивать отношения с дружественными суверенными странами - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 27.07.2026
Песков призвал развивать отношения с дружественными суверенными странами

Песков: Россия должна и дальше развивать отношения с дружественными странами

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости дальнейшего развития отношений с дружественными суверенными странами.
  • Песков отметил, что важно демонстрировать привлекательность России в экономическом, культурном, образовательном и медицинском аспектах.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия должна и дальше развивать отношения с дружественными суверенными странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства, выступая на форуме "Территория смыслов", отметил, что дружественные России страны достаточно сильны и суверенны, чтобы не дать никому превратить их в "центр всего антироссийского".
"Мы должны дальше развивать с этими странами сотрудничество, в том числе и информационное, рассказывать о себе, показывать себя, делать так, чтобы мы были привлекательны и экономически, и культурно, и с точки зрения нашего образования, и с точки зрения нашего уровня медицинского обеспечения", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Песков назвал главное условие нравственного воспитания молодежи
Вчера, 18:57
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала