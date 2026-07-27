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Песков рассказал, как Запад превратил Украину в антироссийский плацдарм - РИА Новости, 27.07.2026
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19:07 27.07.2026
Песков рассказал, как Запад превратил Украину в антироссийский плацдарм

Песков: Запад с 2014 года стал превращать Украину в антироссийский плацдарм

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Запад с 2014 года стал превращать Украину в антироссийский плацдарм.
  • По его словам, европейские страны и США пытаются нанести России стратегическое поражение.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Запад с 2014 года стал превращать Украину в антироссийский плацдарм, чтобы попытаться нанести стратегическое поражение РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства на форуме "Территория смыслов" заявил, что еще с 2014 года украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов, но переворот, который там случился, пришел снаружи.
"Европейские страны, Соединенные Штаты Америки, они стали превращать Украину в плацдарм против России, в плацдарм для того, чтобы нанести России стратегическое поражение, зажать ее в угол", - сказал Песков.
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