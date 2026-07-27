МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Запад с 2014 года стал превращать Украину в антироссийский плацдарм, чтобы попытаться нанести стратегическое поражение РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства на форуме "Территория смыслов" заявил, что еще с 2014 года украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов, но переворот, который там случился, пришел снаружи.