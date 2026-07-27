Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия должна быть привлекательной, чтобы застраховаться от русофобии в других странах.
- По его словам, Россия уже является привлекательной для многих дружественных стран.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия должна быть привлекательной, чтобы застраховаться от русофобии в других странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Когда мы станем действительно привлекательными для них (дружественных стран - ред.), а мы уже такими являемся во многом, мы относительно застрахуемся от того, чтобы такая русофобия пускала своих корни в какие-то другие страны", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".