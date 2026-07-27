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Песков рассказал, как России застраховаться от русофобии - РИА Новости, 27.07.2026
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19:05 27.07.2026 (обновлено: 19:11 27.07.2026)
Песков рассказал, как России застраховаться от русофобии

Песков: Россия должна быть привлекательной, чтобы застраховаться от русофобии

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия должна быть привлекательной, чтобы застраховаться от русофобии в других странах.
  • По его словам, Россия уже является привлекательной для многих дружественных стран.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия должна быть привлекательной, чтобы застраховаться от русофобии в других странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Когда мы станем действительно привлекательными для них (дружественных стран - ред.), а мы уже такими являемся во многом, мы относительно застрахуемся от того, чтобы такая русофобия пускала своих корни в какие-то другие страны", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
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