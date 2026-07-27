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Украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2026
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19:02 27.07.2026 (обновлено: 19:05 27.07.2026)
Украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов, заявил Песков

Песков: украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов.
  • Песков заявил, что переворот на Украине в 2014 году был организован извне.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Украинский народ стал жертвой промывания мозгов, страшного промывания мозгов. С 2014 года, когда там начался переворот, переворот-то он в основном не изнутри шел, он снаружи пришел, мы все знаем страны, которые организовали перевороты на Украине", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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