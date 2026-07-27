Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов.
- Песков заявил, что переворот на Украине в 2014 году был организован извне.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Украинский народ стал жертвой промывания мозгов, страшного промывания мозгов. С 2014 года, когда там начался переворот, переворот-то он в основном не изнутри шел, он снаружи пришел, мы все знаем страны, которые организовали перевороты на Украине", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".