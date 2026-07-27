После развала СССР Россию еще трясло, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что после развала СССР было непонятно, устоит ли Россия.
- По словам Пескова, на Западе многие хотели, чтобы после развала СССР образовались мелкие государства.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. После развала СССР Россию еще трясло, а президента РФ Владимира Путина еще не было, и тогда было непонятно, устоит страна или нет, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что в то время на Западе очень многие хотели, чтобы после развала СССР остались Московское княжество, княжество в Екатеринбурге и так далее: "Мелкие страны, которые можно потом съесть".
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.