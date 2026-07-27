После развала СССР Россию еще трясло, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков заявил, что после развала СССР было непонятно, устоит ли Россия.

По словам Пескова, на Западе многие хотели, чтобы после развала СССР образовались мелкие государства.

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. После развала СССР Россию еще трясло, а президента РФ Владимира Путина еще не было, и тогда было непонятно, устоит страна или нет, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я родом из Советского Союза, и, когда обрушился Советский Союз - Россию еще трясло, еще не было Путина , и было непонятно, Россия устоит или нет", - рассказал он на форуме "Территория смыслов".

Он добавил, что в то время на Западе очень многие хотели, чтобы после развала СССР остались Московское княжество, княжество в Екатеринбурге и так далее: "Мелкие страны, которые можно потом съесть".