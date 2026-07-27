Песков назвал главное условие нравственного воспитания молодежи

"Для этого (духовно-нравственного воспитания молодежи - ред.) не нужен специальный закон. Главное, что для этого нужно: для этого нужна атмосфера в обществе. Атмосфера того самого доверия... атмосфера единения, атмосфера консолидации и веры. Атмосфера уверенности в сегодняшнем нашем дне и веры в наше еще более светлое будущее", - сказал Песков.