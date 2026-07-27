Песков назвал главное условие нравственного воспитания молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков считает, что для нравственного воспитания молодежи нужна атмосфера единения в обществе, а не законы.
- Он выступил с этим заявлением на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
- Форум "Территория смыслов" пройдет на площадке мастерской управления "Сенеж" с 20 июля по 6 августа и включает три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина".
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Для нравственного воспитания молодежи нужны не законы, а атмосфера единения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Песков выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Для этого (духовно-нравственного воспитания молодежи - ред.) не нужен специальный закон. Главное, что для этого нужно: для этого нужна атмосфера в обществе. Атмосфера того самого доверия... атмосфера единения, атмосфера консолидации и веры. Атмосфера уверенности в сегодняшнем нашем дне и веры в наше еще более светлое будущее", - сказал Песков.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.
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