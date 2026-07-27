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Песков назвал главное условие нравственного воспитания молодежи - РИА Новости, 27.07.2026
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18:57 27.07.2026 (обновлено: 19:10 27.07.2026)
Песков назвал главное условие нравственного воспитания молодежи

Песков: для нравственного воспитания молодежи нужна атмосфера единения

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков считает, что для нравственного воспитания молодежи нужна атмосфера единения в обществе, а не законы.
  • Он выступил с этим заявлением на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
  • Форум "Территория смыслов" пройдет на площадке мастерской управления "Сенеж" с 20 июля по 6 августа и включает три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина".
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Для нравственного воспитания молодежи нужны не законы, а атмосфера единения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Песков выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Для этого (духовно-нравственного воспитания молодежи - ред.) не нужен специальный закон. Главное, что для этого нужно: для этого нужна атмосфера в обществе. Атмосфера того самого доверия... атмосфера единения, атмосфера консолидации и веры. Атмосфера уверенности в сегодняшнем нашем дне и веры в наше еще более светлое будущее", - сказал Песков.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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