В Британии меняются премьеры, но не отношение к России, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Великобритании меняются премьер-министры, но не политика страны в отношении России и Украины, заявил Песков.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Премьер-министры в Великобритании продолжат меняться, не меняется только политика страны в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Англии много меняется премьер-министров, что-то подсказывает, что они и дальше будут меняться. Не меняется только политика Великобритании в отношении нас. Политика Великобритании в отношении Украины тоже не меняется", - сообщил он журналистам.