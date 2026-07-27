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В Британии меняются премьеры, но не отношение к России, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2026
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18:53 27.07.2026 (обновлено: 19:10 27.07.2026)
В Британии меняются премьеры, но не отношение к России, заявил Песков

Песков: в Британии появляются новые премьеры, но отношение к России не меняется

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Великобритании меняются премьер-министры, но не политика страны в отношении России и Украины, заявил Песков.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Премьер-министры в Великобритании продолжат меняться, не меняется только политика страны в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Англии много меняется премьер-министров, что-то подсказывает, что они и дальше будут меняться. Не меняется только политика Великобритании в отношении нас. Политика Великобритании в отношении Украины тоже не меняется", - сообщил он журналистам.
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