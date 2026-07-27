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Песков: голос России нужно нести, используя все технологические возможности - РИА Новости, 27.07.2026
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18:53 27.07.2026 (обновлено: 19:29 27.07.2026)
Песков: голос России нужно нести, используя все технологические возможности

Песков: голос России нужно нести миру, используя все технологические возможности

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Голос России нужно нести миру, используя все технологические возможности и разоблачая фейки».
  • Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» пройдет на площадке мастерской управления «Сенеж» с 20 июля по 6 августа и будет состоять из трех тематических смен: «Единство», «Правда» и «Родина».
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Голос России нужно нести миру, используя все технологические возможности и разоблачая фейки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наш голос нужно всеми технологическими способами нести миру. Это нужно делать обязательно. Это можно делать конкретно, нужно разоблачать фейки", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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