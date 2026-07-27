Песков: голос России нужно нести, используя все технологические возможности

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Голос России нужно нести миру, используя все технологические возможности и разоблачая фейки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.