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Песков прокомментировал экономическую ситуацию в России - РИА Новости, 27.07.2026
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18:52 27.07.2026 (обновлено: 19:53 27.07.2026)
Песков прокомментировал экономическую ситуацию в России

Песков об экономической ситуации в России: сейчас не время для быстрых скачков

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков прокомментировал экономическую ситуацию.
  • Пресс-секретарь президента заявил, что, несмотря на сложности в экономике, удается сохранять темпы развития, пусть и скромные.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил о том, что сейчас не время для быстрых скачков.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения о том, что европейцы собираются изменить механизм введения санкций. Пресс-секретарь российского лидера ответил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как развиваться под ним.
"Да, разные ситуации бывают в экономике, но это во всем мире собственно, сейчас не время быстрых скачков. Но все равно, пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить", - сказал Песков.
Совет ЕС 23 июля согласовал 21-й пакет антироссийских санкций, включающий запрет операций с рядом российских банков, меры против так называемого "теневого флота" и продление потолка цен на нефть РФ.
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