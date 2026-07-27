Песков прокомментировал экономическую ситуацию в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков прокомментировал экономическую ситуацию.
- Пресс-секретарь президента заявил, что, несмотря на сложности в экономике, удается сохранять темпы развития, пусть и скромные.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил о том, что сейчас не время для быстрых скачков.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения о том, что европейцы собираются изменить механизм введения санкций. Пресс-секретарь российского лидера ответил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как развиваться под ним.
"Да, разные ситуации бывают в экономике, но это во всем мире собственно, сейчас не время быстрых скачков. Но все равно, пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить", - сказал Песков.
Совет ЕС 23 июля согласовал 21-й пакет антироссийских санкций, включающий запрет операций с рядом российских банков, меры против так называемого "теневого флота" и продление потолка цен на нефть РФ.