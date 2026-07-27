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Песков: Путин при подготовке к мероприятиям овладевает темой "от а до я" - РИА Новости, 27.07.2026
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18:51 27.07.2026
Песков: Путин при подготовке к мероприятиям овладевает темой "от а до я"

Песков отметил способность Путина к компетентным спорам со специалистами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин при подготовке к мероприятиям глубоко изучает темы.
  • Путин способен вести компетентные споры со специалистами, которые занимаются соответствующей темой всю жизнь.
  • Песков подчеркнул восхищение способностью Путина постоянно учиться и погружаться в сложные вопросы различных сфер.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при подготовке к мероприятиям овладевает темой "от а до я" и может вести компетентные споры со специалистами, которые занимаются этой темой всю жизнь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Каждый раз Путин овладевает темой от а до я. И он фактически в состоянии вести компетентные споры с теми специалистами, которые на этой теме "сидят" всю жизнь. Это всегда вызывало мое восхищение, и это - способность учиться. Способность учиться всегда, постоянно, на протяжении всей своей рабочей жизни", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
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Песков подчеркнул, что он искренне восхищается президентом России, потому что, будучи главой государства такого уровня, нельзя идти по верхам - иногда приходится погружаться в самые сложные дебри различных тем.
"Сегодня вы занимаетесь топливно-энергетическим комплексом, и вы изучаете мировые цены, мировые рынки, принципы их работы, откуда появляется дефицит, где профицит и так далее. Завтра вы занимаетесь сельским хозяйством, проблемой удобрений, потом - международные отношения и так далее", - уточнил он.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что способность постоянно учиться - это чрезвычайно важное качество, и посоветовал учиться всем.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.
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