Песков: Путин при подготовке к мероприятиям овладевает темой "от а до я"

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин при подготовке к мероприятиям глубоко изучает темы.

Путин способен вести компетентные споры со специалистами, которые занимаются соответствующей темой всю жизнь.

Песков подчеркнул восхищение способностью Путина постоянно учиться и погружаться в сложные вопросы различных сфер.

СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при подготовке к мероприятиям овладевает темой "от а до я" и может вести компетентные споры со специалистами, которые занимаются этой темой всю жизнь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Каждый раз Путин овладевает темой от а до я. И он фактически в состоянии вести компетентные споры с теми специалистами, которые на этой теме "сидят" всю жизнь. Это всегда вызывало мое восхищение, и это - способность учиться. Способность учиться всегда, постоянно, на протяжении всей своей рабочей жизни", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".

Песков подчеркнул, что он искренне восхищается президентом России, потому что, будучи главой государства такого уровня, нельзя идти по верхам - иногда приходится погружаться в самые сложные дебри различных тем.

"Сегодня вы занимаетесь топливно-энергетическим комплексом, и вы изучаете мировые цены, мировые рынки, принципы их работы, откуда появляется дефицит, где профицит и так далее. Завтра вы занимаетесь сельским хозяйством, проблемой удобрений, потом - международные отношения и так далее", - уточнил он.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что способность постоянно учиться - это чрезвычайно важное качество, и посоветовал учиться всем.