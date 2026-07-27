Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Запада осталось мало санкций, которые не будут бить по их собственным интересам.
- В РФ заявляют, что страна справится с санкционным давлением, а на Западе признают, что санкции не работают.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. У Запада осталось мало санкций, которые не били бы по их интересам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Санкции могут быть весьма-весьма изощренные. Осталось очень мало, наверное, у них санкций в выборе которых не били бы по их собственным интересам", - сказал Песков журналистам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.