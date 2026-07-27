Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Украины по отношению к Ирану агрессивными.
- МИД Ирана сообщил о военном нападении Украины на иранское торговое судно 25 июля, в результате которого один моряк погиб, еще один получил ранения.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал агрессивными действия Украины по отношению к Ирану.
"Действия агрессивные, киевский режим атакует разные страны. Ранее киевский режим атаковал Федеративную Республику Германию, взорвав объект критически важной энергетической инфраструктуры, сейчас он атаковал Иран, ударив по иранскому судну", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к взаимоотношениям Ирана и Украины.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно 25 июля. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.