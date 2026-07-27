Песков назвал действия Украины по отношению к Ирану агрессивными

СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал агрессивными действия Украины по отношению к Ирану.

Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно 25 июля. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.