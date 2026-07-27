Информационная война против России никогда не закончится, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что информационная война в отношении России, скорее всего, никогда не закончится.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Информационная война в отношении России, скорее всего, никогда не закончится, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Информационная война, скорее всего, она никогда не закончится, нужно отдавать себе в этом отчет", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.