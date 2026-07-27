Запад продолжит политику сдерживания России, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Запад продолжит политику сдерживания России и давление на нее.
- Он добавил, что Россия адаптировалась к санкциям и знает, как жить под их давлением.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Запад продолжит политику сдерживания РФ, здесь не должно быть сомнений, это декларируется, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что они продолжат политику сдерживания России и оказывать давление на Россию - это то, что декларируется по несколько раз в день. Поэтому здесь не должно быть сомнения, но и одновременно можно сказать, что мы адаптировались. Мы знаем, как жить под давлением санкций", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос введения 21-го пакета санкций ЕС против России.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.