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Запад продолжит политику сдерживания России, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2026
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18:47 27.07.2026 (обновлено: 19:12 27.07.2026)
Запад продолжит политику сдерживания России, заявил Песков

Песков: Запад продолжит политику сдерживания России

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Запад продолжит политику сдерживания России и давление на нее.
  • Он добавил, что Россия адаптировалась к санкциям и знает, как жить под их давлением.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Запад продолжит политику сдерживания РФ, здесь не должно быть сомнений, это декларируется, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что они продолжат политику сдерживания России и оказывать давление на Россию - это то, что декларируется по несколько раз в день. Поэтому здесь не должно быть сомнения, но и одновременно можно сказать, что мы адаптировались. Мы знаем, как жить под давлением санкций", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос введения 21-го пакета санкций ЕС против России.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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