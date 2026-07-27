Песков рассказал, каким качеством должен обладать политик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что для успешной политической карьеры необходима харизма.
- По словам Пескова, харизма должна сочетаться с компетентностью, чтобы удерживать внимание аудитории на протяжении всей политической карьеры.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Каждый политик для успешной реализации своей карьеры должен обладать харизмой, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любой политик так или иначе должен быть харизматичным. Если вы не обладаете харизмой, то в политике вам делать нечего", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Песков добавил при этом, что харизма может работать только в совокупности с компетентностью.
"Харизма всегда вам поможет единовременно завладеть вниманием аудитории. В конце концов, это не так сложно, но держать это внимание на протяжении всей вашей политической карьеры - чрезвычайно сложно. Для этого харизматичность должна идти рука об руку с компетентностью", - пояснил он.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.