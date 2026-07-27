Песков рассказал, каким качеством должен обладать политик

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что для успешной политической карьеры необходима харизма.

По словам Пескова, харизма должна сочетаться с компетентностью, чтобы удерживать внимание аудитории на протяжении всей политической карьеры.

СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Каждый политик для успешной реализации своей карьеры должен обладать харизмой, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любой политик так или иначе должен быть харизматичным. Если вы не обладаете харизмой, то в политике вам делать нечего", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".

Песков добавил при этом, что харизма может работать только в совокупности с компетентностью.

"Харизма всегда вам поможет единовременно завладеть вниманием аудитории. В конце концов, это не так сложно, но держать это внимание на протяжении всей вашей политической карьеры - чрезвычайно сложно. Для этого харизматичность должна идти рука об руку с компетентностью", - пояснил он.