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Россия знает как развиваться под давлением санкций, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2026
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18:47 27.07.2026 (обновлено: 19:11 27.07.2026)
Россия знает как развиваться под давлением санкций, заявил Песков

Песков: Россия знает как развиваться под давлением санкций

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия адаптировалась к санкциям и знает, как жить и развиваться под их давлением.
  • Он отметил, что Запад продолжит политику сдерживания России, несмотря на заявления с обеих сторон о неэффективности санкций.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Россия знает, как жить и развиваться под давлением санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Запад несомненно продолжит политику сдерживания России.
"Мы адаптировались к санкциям, мы знаем, как жить под давлением санкций, более того, мы знаем, как развиваться под давлением санкций", - сказал журналистам Песков.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.
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