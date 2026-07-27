Россия знает как развиваться под давлением санкций, заявил Песков

"Мы адаптировались к санкциям, мы знаем, как жить под давлением санкций, более того, мы знаем, как развиваться под давлением санкций", - сказал журналистам Песков.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.