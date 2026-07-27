России не нужна замкнутая экономика, заявил Песков

"Может ли существовать замкнутая экономика? Теоретически - да... Нужно ли это? Нет. Нам нужно супербудущее. Мы этого достойны и мы можем это сделать. И в замкнутом периметре это сделать невозможно. И президент неоднократно об этом говорил, что суверенная экономика - это не значит экономическая автаркия, экономическая замкнутость", - сказал Песков.