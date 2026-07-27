России не нужна замкнутая экономика, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента подчеркнул, что России не нужна замкнутая экономика.
- Для достижения политического суверенитета необходимо быть экономически независимым государством, отметил Песков.
- Замкнутая экономика теоретически возможна, но не нужна, так как в замкнутом периметре невозможно построить "супербудущее", заявил пресс-секретарь президента.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. России не нужна замкнутая экономика, суверенность не означает замкнутость, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в ходе своего выступления на форуме "Территория смыслов" отметил, что для достижения политического суверенитета необходимо быть экономически независимым государством. При этом, по его словам, существует мнение, что в условиях экономического суверенитета якобы появляется риск возникновения автаркии - замкнутой экономики, где все производится с минимальной зависимостью от внешней среды - внутри страны и для нее самой.
"Может ли существовать замкнутая экономика? Теоретически - да... Нужно ли это? Нет. Нам нужно супербудущее. Мы этого достойны и мы можем это сделать. И в замкнутом периметре это сделать невозможно. И президент неоднократно об этом говорил, что суверенная экономика - это не значит экономическая автаркия, экономическая замкнутость", - сказал Песков.