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России не нужна замкнутая экономика, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2026
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18:44 27.07.2026 (обновлено: 19:04 27.07.2026)
России не нужна замкнутая экономика, заявил Песков

Песков: России не нужна замкнутая экономика

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента подчеркнул, что России не нужна замкнутая экономика.
  • Для достижения политического суверенитета необходимо быть экономически независимым государством, отметил Песков.
  • Замкнутая экономика теоретически возможна, но не нужна, так как в замкнутом периметре невозможно построить "супербудущее", заявил пресс-секретарь президента.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. России не нужна замкнутая экономика, суверенность не означает замкнутость, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в ходе своего выступления на форуме "Территория смыслов" отметил, что для достижения политического суверенитета необходимо быть экономически независимым государством. При этом, по его словам, существует мнение, что в условиях экономического суверенитета якобы появляется риск возникновения автаркии - замкнутой экономики, где все производится с минимальной зависимостью от внешней среды - внутри страны и для нее самой.
"Может ли существовать замкнутая экономика? Теоретически - да... Нужно ли это? Нет. Нам нужно супербудущее. Мы этого достойны и мы можем это сделать. И в замкнутом периметре это сделать невозможно. И президент неоднократно об этом говорил, что суверенная экономика - это не значит экономическая автаркия, экономическая замкнутость", - сказал Песков.
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