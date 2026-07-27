Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье

У России никогда не было курса на Запад, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ У России никогда не было курса на западных партнеров, заявил Песков.

Он отметил, что Москва имеет многопрофильное сотрудничество со многими странами.

СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Курса на западных партнеров у России никогда не было, Москва развивала отношения со многими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас никогда не было курса на западных партнеров. Мы настолько большая страна, что мы не можем не жить и на западе, и на востоке, и на юге, и на севере. Не можем. И мы всегда будем жить во всех этих четырех азимутах", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".

Он напомнил, что РФ имела многопрофильное сотрудничество со странами Западной Европы и Северной Америки, но вместе с тем развивалось активное сотрудничество со странами Востока и Юго-Восточной Азии, что позволило выйти на высокий уровень взаимовыгодных отношений с Китаем, Индией и рядом других стран.

"Поэтому никогда мы только в одну сторону не смотрели", - заключил Песков.