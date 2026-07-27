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У России никогда не было курса на Запад, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2026
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18:44 27.07.2026 (обновлено: 19:07 27.07.2026)
У России никогда не было курса на Запад, заявил Песков

Песков: у РФ никогда не было курса на Запад, она развивала отношения со многими

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У России никогда не было курса на западных партнеров, заявил Песков.
  • Он отметил, что Москва имеет многопрофильное сотрудничество со многими странами.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Курса на западных партнеров у России никогда не было, Москва развивала отношения со многими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас никогда не было курса на западных партнеров. Мы настолько большая страна, что мы не можем не жить и на западе, и на востоке, и на юге, и на севере. Не можем. И мы всегда будем жить во всех этих четырех азимутах", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Он напомнил, что РФ имела многопрофильное сотрудничество со странами Западной Европы и Северной Америки, но вместе с тем развивалось активное сотрудничество со странами Востока и Юго-Восточной Азии, что позволило выйти на высокий уровень взаимовыгодных отношений с Китаем, Индией и рядом других стран.
"Поэтому никогда мы только в одну сторону не смотрели", - заключил Песков.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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