Песков назвал Россию социальным государством

СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Россия в отличие от США является социальным государством и выполняет соцобязательства перед гражданами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.