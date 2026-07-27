Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал Россию социальным государством - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 27.07.2026
Песков назвал Россию социальным государством

Песков: Россия выполняет социальные обязательства перед гражданами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Россия является социальным государством и выполняет социальные обязательства перед гражданами.
  • Он подчеркнул, что социальные обязательства государства в России являются непререкаемыми в любой ситуации.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Россия в отличие от США является социальным государством и выполняет соцобязательства перед гражданами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы в отличие от них (США - ред.) социальное государство, и у нас государство несет огромный груз социальных обязанностей перед населением. И как говорит наш президент, это абсолютный приоритет. В любом состоянии, на любом этапе нашего развития - будь это этап легкий или будь это этап тяжелый - социальные обязательства государства никогда не обсуждаются - непререкаемые обязательства, такого практически нигде в мире нет", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены, заявил Путин
28 июня, 16:03
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала