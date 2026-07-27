Песков назвал Россию социальным государством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Россия является социальным государством и выполняет социальные обязательства перед гражданами.
- Он подчеркнул, что социальные обязательства государства в России являются непререкаемыми в любой ситуации.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Россия в отличие от США является социальным государством и выполняет соцобязательства перед гражданами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы в отличие от них (США - ред.) социальное государство, и у нас государство несет огромный груз социальных обязанностей перед населением. И как говорит наш президент, это абсолютный приоритет. В любом состоянии, на любом этапе нашего развития - будь это этап легкий или будь это этап тяжелый - социальные обязательства государства никогда не обсуждаются - непререкаемые обязательства, такого практически нигде в мире нет", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.