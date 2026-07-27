Песков назвал Россию развитой в цифровом плане страной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Россия является развитой в цифровом и информационном плане страной.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Россия сейчас - развитая в цифровом и информационном плане страна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы должны генерировать посылы, генерировать информацию, и должны быть в состоянии доводить ее до потребителей. Сейчас мы обладаем этой палитрой. Мы очень развитая в цифровом, в информационном плане страна", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.