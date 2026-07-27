Информационные технологии должны быть суверенными, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что информационные технологии должны быть суверенными.
- Он подчеркнул необходимость генерации востребованной и интересной информации, которая вызывает доверие общества.
- Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" пройдет с 20 июля по 6 августа и включает три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина".
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Информационные технологии должны быть суверенными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Информационные технологии должны быть суверенными, мы должны обладать всем инструментарием, который позволяет нам производить смыслы", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Пресс-секретарь президента отметил, что необходимо генерировать информацию, которая востребована, интересна, не отторгается обществом и вызывает доверие.
"У нас должны быть суверенные средства для распространения информации, это не менее важно", - подчеркнул он.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.
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