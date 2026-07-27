Рейтинг@Mail.ru
Информационные технологии должны быть суверенными, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 27.07.2026 (обновлено: 19:13 27.07.2026)
Информационные технологии должны быть суверенными, заявил Песков

Песков заявил о необходимости суверенных информационных технологий

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что информационные технологии должны быть суверенными.
  • Он подчеркнул необходимость генерации востребованной и интересной информации, которая вызывает доверие общества.
  • Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" пройдет с 20 июля по 6 августа и включает три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина".
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Информационные технологии должны быть суверенными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Информационные технологии должны быть суверенными, мы должны обладать всем инструментарием, который позволяет нам производить смыслы", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
"Макс" запустил возможность публиковать истории на Android
Вчера, 13:32
Пресс-секретарь президента отметил, что необходимо генерировать информацию, которая востребована, интересна, не отторгается обществом и вызывает доверие.
"У нас должны быть суверенные средства для распространения информации, это не менее важно", - подчеркнул он.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Песков прокомментировал атаки ВСУ на склады Wildberries
26 июля, 19:41
 
РоссияДмитрий ПесковЕдинство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала