Россия добьется всех целей и перейдет к бурному развитию, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия добьется всех поставленных целей и перейдет к этапу бурного развития.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Россия делает все правильно, добьется всех поставленных целей и перейдет к этапу бурного развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У меня, например, никаких сомнений нет, что мы сделаем все то, что мы должны сделать, мы добьемся тех целей, которые были поставлены, и перейдем к периоду очень бурного поступательного развития на последующих этапах", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.