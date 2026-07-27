Песков высказался об информационном суверенитете

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков заявил, что информационного суверенитета как такового не существует.

По его мнению, информация безгранична и трансгранична, поэтому изолировать от нее общество невозможно.

Песков подчеркнул, что попытки изолировать общество от информации будут мешать его развитию и формированию иммунитета против "информационной заразы".

СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Информационного суверенитета как такового не существует, так как информация безгранична и изолировать от нее общество нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не бывает информационного суверенитета как такового. Информация безгранична. Она трансгранична. Ни одна страна мира, ни одно общество не может развиваться в условиях, когда власть пытается информационно изолировать своих людей от всего мира от остального", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".

Он подчеркнул, что попытки изолировать общество от той или иной информации будут мешать его развитию.

"Это будет мешать обществу приобретать иммунитет против информационной заразы, которая идет от недоброжелателей, приобретать стойкость на фоне враждебных действий других стран по отношению к нам. Только окунувшись во все информационные потоки, мы можем понять, что же есть правда", - добавил Песков.