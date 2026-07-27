Россия уверенно идет по пути технологического развития, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия уверенно идет по пути технологического развития.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Россия уверенно идет по пути технологического развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы уверенно идем по пути, чтобы стать технологически развитыми, достаточно развитыми для того, чтобы участвовать в мировой конкуренции, но еще многое предстоит сделать", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.