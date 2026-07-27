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Россия уверенно идет по пути технологического развития, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2026
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18:36 27.07.2026
Россия уверенно идет по пути технологического развития, заявил Песков

Песков: Россия уверенно идет по пути технологического развития

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия уверенно идет по пути технологического развития.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Россия уверенно идет по пути технологического развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы уверенно идем по пути, чтобы стать технологически развитыми, достаточно развитыми для того, чтобы участвовать в мировой конкуренции, но еще многое предстоит сделать", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.
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