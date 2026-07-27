Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия должна предлагать уникальный продукт, чтобы конкурировать в мировой информационной среде, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Он отметил, что Россия идет по пути технологического развития и должен "выстреливать" уникальностью своих информационных проектов.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Россия должна предлагать уникальный продукт, чтобы конкурировать в мировой информационной среде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы должны идти здесь другим путем и "выстреливать" их уникальностью, добавлять какие-то уникальные элементы. И, как показывает мировая практика, иногда самые дешевые стартапы могут получить глобальное распространение за счет своей талантливости, эффективности и востребованности. И это более чем применимо в информационной среде, и мы должны будем идти по этому пути", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.
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