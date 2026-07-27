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Песков рассказал, что нужно для конкуренции в информационной среде - РИА Новости, 27.07.2026
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18:28 27.07.2026 (обновлено: 18:41 27.07.2026)
Песков рассказал, что нужно для конкуренции в информационной среде

Песков: Россия должна предлагать уникальный продукт для информационной среды

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия должна предлагать уникальный продукт, чтобы конкурировать в мировой информационной среде, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Он отметил, что Россия идет по пути технологического развития и должен "выстреливать" уникальностью своих информационных проектов.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Россия должна предлагать уникальный продукт, чтобы конкурировать в мировой информационной среде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Россия уверенно идет по пути технологического развития, чтобы быть конкурентноспособной на мировой арене. При этом он обратил внимание, что не всегда денежные параметры определяют степень развития и успеха того или иного информационного проекта.
"Мы должны идти здесь другим путем и "выстреливать" их уникальностью, добавлять какие-то уникальные элементы. И, как показывает мировая практика, иногда самые дешевые стартапы могут получить глобальное распространение за счет своей талантливости, эффективности и востребованности. И это более чем применимо в информационной среде, и мы должны будем идти по этому пути", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего на форуме запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина", которые пройдут с 20 июля по 6 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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