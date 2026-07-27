Песков рассказал, что нужно для конкуренции в информационной среде

"Мы должны идти здесь другим путем и "выстреливать" их уникальностью, добавлять какие-то уникальные элементы. И, как показывает мировая практика, иногда самые дешевые стартапы могут получить глобальное распространение за счет своей талантливости, эффективности и востребованности. И это более чем применимо в информационной среде, и мы должны будем идти по этому пути", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".