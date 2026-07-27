Песков: Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия продолжает контакты с Telegram по вопросу восстановления полного доступа к мессенджеру, но активности со стороны мессенджера пока нет.

Роскомнадзор с февраля активно замедляет работу Telegram в России из-за нарушения российского законодательства.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия продолжает контакты с Telegram по теме восстановления полного доступа к мессенджеру, но пока большой активности с его стороны не наблюдается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, продолжает ли Россия контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру.

Роскомнадзор в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram для противодействия преступникам. С февраля ведомство активно замедляет всю работу Telegram в России - из-за нарушения российского законодательства.