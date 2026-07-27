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Песков: Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа - РИА Новости, 27.07.2026
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17:41 27.07.2026 (обновлено: 18:22 27.07.2026)
Песков: Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа

Песков: РФ продолжает контакты с Telegram по восстановлению полного доступа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжает контакты с Telegram по вопросу восстановления полного доступа к мессенджеру, но активности со стороны мессенджера пока нет.
  • Роскомнадзор с февраля активно замедляет работу Telegram в России из-за нарушения российского законодательства.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия продолжает контакты с Telegram по теме восстановления полного доступа к мессенджеру, но пока большой активности с его стороны не наблюдается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, продолжает ли Россия контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру.
Роскомнадзор в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram для противодействия преступникам. С февраля ведомство активно замедляет всю работу Telegram в России - из-за нарушения российского законодательства.
Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что в ситуации с мессенджером в России никто не рубит с плеча, все понимают значимость сервиса.
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