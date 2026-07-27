Песков ответил на вопрос о безопасности на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Безопасность на выборах в Государственную Думу будет обеспечена, заявил Песков.
- По его словам, спецслужбы принимают все необходимые меры.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Безопасность на выборах в Государственную Думу будет обеспечена, спецслужбы России работают и принимают все необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (безопасность - ред.) будет обеспечена, наши службы работают, принимают все необходимые меры", - сказал журналистам Песков.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.