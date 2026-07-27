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Песков ответил на вопрос о безопасности на выборах в Госдуму - РИА Новости, 27.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
14:52 27.07.2026 (обновлено: 15:05 27.07.2026)
Песков ответил на вопрос о безопасности на выборах в Госдуму

Песков: безопасность на выборах в Госдуму будет обеспечена

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПереносная урна с бюллетенями на избирательном участке
Переносная урна с бюллетенями на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Переносная урна с бюллетенями на избирательном участке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Безопасность на выборах в Государственную Думу будет обеспечена, заявил Песков.
  • По его словам, спецслужбы принимают все необходимые меры.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Безопасность на выборах в Государственную Думу будет обеспечена, спецслужбы России работают и принимают все необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (безопасность - ред.) будет обеспечена, наши службы работают, принимают все необходимые меры", - сказал журналистам Песков.
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